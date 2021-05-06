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Giriş Tarihi: 6.5.2021 14:35

’dan AB’ye rest! ‘Cevapsız bırakmayacağız’

AA
Rusya’dan AB’ye rest! ‘Cevapsız bırakmayacağız’

ile arasından yaşanan yaptırım krizinde, Rusya Dışişleri Bakanı sessizliğini bozdu. AB'nin, Rusya'nın açıkladığı misilleme niteliğindeki yaptırımları en sert şekilde kınadıklarını duyurmasının ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, misillemelerin yanıtsız kalmayacağınız vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyarette bulunan Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

"YAPTIRIM KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Lavrov, "AB ile zamanında benzeri görülmemiş şekilde gelişmiş ilişkilerin tüm mimarisi, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Brüksel tarafından tahrip edildi." dedi. AB ile Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiklerine dikkati çeken Lavrov, bu yaptırımların "temelsiz" ve "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Rusya, Rus yönetimi, Rus milletvekilleri ve şirketlerimize yönelik bu tür saldırıları cevapsız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

AB'nin "kendisine her şeyi mübah" gördüğünü ve "cezasız kalma hissiyle boğulmaya" başladığını ifade eden Lavrov, "Bu, çıkmaz bir yol." yorumunda bulundu.

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Rusya’dan AB’ye rest! ‘Cevapsız bırakmayacağız’
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