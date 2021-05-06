Rusya’dan AB’ye rest! ‘Cevapsız bırakmayacağız’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyarette bulunan Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

"YAPTIRIM KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Lavrov, "AB ile zamanında benzeri görülmemiş şekilde gelişmiş ilişkilerin tüm mimarisi, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Brüksel tarafından tahrip edildi." dedi. AB ile Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiklerine dikkati çeken Lavrov, bu yaptırımların "temelsiz" ve "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.