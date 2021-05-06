Rusya'ya karşı ABD kozu! Ukrayna'dan keskin nişancı hamlesi...

Rusya'yla yaşanan gerginlik devam ederken Blinken'la ABD'nin askeri destek listesini görüşeceklerini ifade eden Kuleba, "Sadece tedarik etmek değil, ayrıca satın almak da istiyoruz. Bu ortaklığın iki yönlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.