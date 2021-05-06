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Giriş Tarihi: 6.5.2021 12:01

'ya karşı kozu! 'dan keskin nişancı hamlesi...

Rusya'ya karşı ABD kozu! Ukrayna'dan keskin nişancı hamlesi...

ileUkrayna arasındaki Donbass krizinde tansiyon bir nebze olsa dğşse de gerilim hala sürüyor. , Rusya'yı dizginlemek için ve NATO kozunu oynuyor. Ukrayna, ABD'den son olarak keskin nişancılara önlem ve hava savunma sistemi istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la hava savunma sistemleri dahil, askeri ekipman desteği konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Kuleba, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın ABD'den hava savunma sistemleri ve keskin nişancılara karşı teknolojiler isteyeceğini aktardı.

Rusya'yla yaşanan gerginlik devam ederken Blinken'la ABD'nin askeri destek listesini görüşeceklerini ifade eden Kuleba, "Sadece tedarik etmek değil, ayrıca satın almak da istiyoruz. Bu ortaklığın iki yönlü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak için bugün Ukrayna'ya gelen Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kuleba ile görüşecek.

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Rusya'ya karşı ABD kozu! Ukrayna'dan keskin nişancı hamlesi...
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