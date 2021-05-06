Son dakika: Batı Trakya'da büyük hareketlilik! Ağır silahlar, saldırı helikopterleri, 28 bin asker...

28 BİN ASKER YER ALIYOR

Yunanistan bu yıl ilk kez "Defender Europe" planlarına dahil edildi.Türkiye'nin de yer aldığı DEFENDER Europe 21" tatbikatında 21'i NATO üyesi olmak üzere 26 ülke katılıyor. Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek ve Gürcistan da NATO üyesi olmamasına rağmen tatbikata katılan ülkeler arasında…