Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu protokol krizinin perde arkasını anlattı: Yazık yani koskoca Avrupa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Maas canlı yayında açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

"TURİZM İÇİN İLAVE TEDBİRLER ALDIK"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. Bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.

SORU-CEVAP

Protokol meselesi:

Çavuşoğlu:

Almanya'nın da katkısı ile AB ile ilişkierde daha pozitif bir ortam oluştu. Michel ve Von der Leyen ile olan diyalog da bunlardan bir tanesi. Baş başa görüşmede ben de vardım. Her konuyu görüştük, faydalı bir görüşmeydi. Protokol meselesi yüzünden diğer konuşulanlar gündemde yer almadı.

Üzülerek bir kez daha söylüyorum. Biz protokol kurallarını biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var. Biz misafire nasıl davranılacağını biliriz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de sordum, teyit edildi. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli. Ben kadın olduğum çin böyle oldu diyerek Türkiye'yi kast ediyorsa bu kabul edilemez. Bizim ülkemize birçok kadın başbakan, siyasetçi geldi. Kadın başbakanımız da oldu geçmişte. Kadının roü bizim ülkemizde oldukça önemlidir. Kendi aralarındaki olayları söylersem ayıp olacak. Kendi aralarındaki çekişmeyi söylemeyeyim, bize yansıtmasınlar.

Aşıların fikri mülkiyet hakkının kaldırılması teklifi -

Çavuşoğlu:

Bazı ülkelere aşı hiç gitmedi. Burada daha iyi bir işbirliğine gitmek gerekiyor. Elbet şirketlerin telif haklarına saygı duyulmalı ama koordinasyonla üretim sağlanmalı. Bilim adamlarının telif haklarını da gözetmek gerekiyor.

Turizm konusu ve AB'ye üyelik

Maas: Burada Almanya'dan ziyade en büyük katkı Türkiye'nin kendisinin olabilir. AB ile Türkiye ilişkileri açısından geçen yıl çok zor bir yıldı. Bu yıl ise çok daha iyi ilerliyor. Türkiye'nin ve AB ülkelerinin beklentisi çok önemli. Yapıcılıkla sürdürülmeli. Bu diyaloğun çok daha yapıcı olması gerekiyor.

Çavuşoğlu: İlave kısıtlayıcı tedbirler aldık. 17 günlük tam kapanma kararı aldık. Vakaların hızla düştüğünü görüyoruz. 17 Mayıs'a kadar yönetilebilir bir seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Gelen rakamar şu an bizi doğruluyor. Aşılamayı hızlandırdık. Turizm sektöründekilerin tamamını aşılayacağımızı söylemiştim. Denetimler geçen yıl 2 kez yapılıyordu. Şimdi ise 4 defa daha denetleme oluyor. Yatak ve oda sayısı şartını düşürdük. 15 yataklı oteller bile dahil olacak.

Geçen yıl PCR testi uygulamamız aksamadan devam etti. Bu yıl da PCR uygulamamıza devam edeceğiz. Geçen yıla göre rakamlar her ne kadar yüksek olsa da geçen yıla göre daha olumlu bir turizm ortamı olduğunu söylemek isterim.