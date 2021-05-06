SON DAKİKA HABERİ: Moderna'nın Üst Yöneticisi'nden korkutan sözler! Yeni varyantlar için tarih verdi

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara "aktif olarak" katıldıklarını bildirdi.