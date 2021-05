Son dakika: Hindistan'da koronavirüs patlaması! Son 24 saatte...

Hindistan’da yüzlerce kadın dini tören için Covid-19’u hiçe saydı | Video

Can kayıpları ise her gün yeni zirve noktalarını görerek artışını sürdürüyor. Önceki gün 3 bin 780 can kaybı kaydedilirken, son 24 saatte bu rakam 3 bin 980 oldu. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.