Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama

"SAMİMİ VE KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir.

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DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MESAJI

Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur."