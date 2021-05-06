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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama
Giriş Tarihi: 6.5.2021 18:24 Son Güncelleme: 6.5.2021 19:12

Son dakika: ile 8 yıl sonra ilk temas! 'ndan kritik açıklama

Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Son dakika haberleri: , ile 2 günlük istikşafi görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, 'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de gerçekleşen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu.

"SAMİMİ VE KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir.

Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama | Video

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA MESAJI

Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur."

Açıklamada ayrıca, tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirerek, müteakip adımları kararlaştıracağı bildirildi.

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Son dakika: Mısır ile 8 yıl sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama
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