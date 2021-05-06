SpaceX’in yeni nesil uzay mekiği 5. denemede başarılı oldu

ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Starship SN15 kod isimli uzay mekiği başarılı bir kalkış yaptıktan sonra 5'inci denemenin ardından ilk kez başarılı şekilde iniş yaptı.
ELON MUSK YAYINLADI
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in prototip Starship roketi bu kez şaşırttı. Uzay mekiği Teksas'ta test edildikten sonra ilk kez güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen test uçuşunda yerden kalkışının ardından 10 kilometrelik yüksekliğe ulaşan SN15 inişe geçti. Yaklaşık 10 kilometre irtifa kazanan 120 metrelik ve 16 katlı araç daha sonra başarıyla dünyaya iniş yaptı.
Uçuş testleri ise Elon Musk tarafından sosyal medya da anbean yayınlandı.
SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video