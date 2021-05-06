SpaceX’in yeni nesil uzay mekiği 5. denemede başarılı oldu

ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Starship SN15 kod isimli uzay mekiği başarılı bir kalkış yaptıktan sonra 5'inci denemenin ardından ilk kez başarılı şekilde iniş yaptı.

ELON MUSK YAYINLADI

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in prototip Starship roketi bu kez şaşırttı. Uzay mekiği Teksas'ta test edildikten sonra ilk kez güvenli bir şekilde iniş yaptı.