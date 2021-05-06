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Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:36

’in yeni nesil uzay mekiği 5. denemede başarılı oldu

DHA
SpaceX’in yeni nesil uzay mekiği 5. denemede başarılı oldu

'li uzay ve havacılık şirketi 'in 'a göndermeyi planladığı 'in SN15 prototipi, 5. kez yaptığı test uçuşunda başarılı şekilde yere iniş yaptı. Mekiğin, 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat, 3 Mart ve 6 Nisan’da yapılan önceki test fırlatışları inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Starship SN15 kod isimli uzay mekiği başarılı bir kalkış yaptıktan sonra 5'inci denemenin ardından ilk kez başarılı şekilde iniş yaptı.

ELON MUSK YAYINLADI

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in prototip Starship roketi bu kez şaşırttı. Uzay mekiği Teksas'ta test edildikten sonra ilk kez güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Meksika Körfezi'nde gerçekleştirilen test uçuşunda yerden kalkışının ardından 10 kilometrelik yüksekliğe ulaşan SN15 inişe geçti. Yaklaşık 10 kilometre irtifa kazanan 120 metrelik ve 16 katlı araç daha sonra başarıyla dünyaya iniş yaptı.

Uçuş testleri ise Elon Musk tarafından sosyal medya da anbean yayınlandı.

SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaşadığı sevinci paylaştı. Öte yandan, Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı.

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SpaceX’in yeni nesil uzay mekiği 5. denemede başarılı oldu
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