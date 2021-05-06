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Giriş Tarihi: 6.5.2021

‘Türk dostu’ diye Gandi heykelini ateşe verdiler

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
‘Türk dostu’ diye Gandi heykelini ateşe verdiler
İkinci Karabağ Zaferi sonrasında derin iç karışıklıklar ve itibar kaybı yaşayan Ermenistan'ın, sözde soykırım yalanı ile etkinlik sahası kazanma girişimleriyle büyüyen Türk düşmanlığı, Hint Özgürlük Hareketi'nin lideri Mahatma Gandi'nin heykelinin yakılması ile yeni bir seviyeye geldi. Gandi heykelinin yakılması saldırılarının, Gandi'nin Ermenistan'da "Atatürk'ün ve Azerbaycan'ın dostu" ve "soykırım tezinin muhalifi" olarak görülmesinden dolayı yapıldığı bilgisi edinildi. Heykelin, 2020'de Erivan'a dikilmesi büyük tartışma yaşatmıştı. Gandi'nin Atatürk'e Ermeni karşıtı propaganda yaptırmak amacıyla para gönderdiği iddiasıyla, heykelin kaldırılması için eylemler yapılmıştı. Ermeniler, Ermenistan'ın Hindistan'ı Pakistan ile çatışmada, her şartta ve kesin olarak desteklediğini iddia ediyor. Bu sebeple, Hindistan'a sözde soykırım iddialarını kabul ettireceklerine yönelik bir beklenti var.
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‘Türk dostu’ diye Gandi heykelini ateşe verdiler
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