Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Venüs’te gün batımından güneşin doğuşuna kadar 117 dünya günü geçiyor
Giriş Tarihi: 6.5.2021

Venüs’te gün batımından güneşin doğuşuna kadar 117 dünya günü geçiyor

Venüs’te gün batımından güneşin doğuşuna kadar 117 dünya günü geçiyor
2006'dan 2020'ye kadar Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Kaliforniya Mojave Çölü'ndeki Goldstone Anteni'nden Venüs'e 21 kez radyo dalgaları iletti. Ardından, West Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde belirli gezegen özellikleri hakkında bilgi sağlayan radyo yankısını inceledi. Veriler, Venüs gezegeninin çekirdeğinin yaklaşık 7 bin kilometre çapa sahip olduğunu gösterdi. Venüs'ün kendi etrafında dönmesinin 243 dünya günü ya da dünyada geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürdüğü hesaplandı. Venüs'te gün batımından güneşin doğuşuna kadar ise 117 dünya günü geçiyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Venüs’te gün batımından güneşin doğuşuna kadar 117 dünya günü geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA