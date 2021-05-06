Venüs’te gün batımından güneşin doğuşuna kadar 117 dünya günü geçiyor

2006'dan 2020'ye kadar Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Kaliforniya Mojave Çölü'ndeki Goldstone Anteni'nden Venüs'e 21 kez radyo dalgaları iletti. Ardından, West Virginia'daki Green Bank Gözlemevi'nde belirli gezegen özellikleri hakkında bilgi sağlayan radyo yankısını inceledi. Veriler, Venüs gezegeninin çekirdeğinin yaklaşık 7 bin kilometre çapa sahip olduğunu gösterdi. Venüs'ün kendi etrafında dönmesinin 243 dünya günü ya da dünyada geçen bir yılın üçte ikisi kadar sürdüğü hesaplandı. Venüs'te gün batımından güneşin doğuşuna kadar ise 117 dünya günü geçiyor.