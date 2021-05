ABD, koronavirüsten ölenleri 1 yıldır soğutucu kamyonlarda bekletiyor!

CESETLERİN HART ISLAND'A GÖMÜLMESİ MUHTEMEL

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak." diye konuştu.

Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, cesetlerin Kovid-19 salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedileceğini söyledi.

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre, 2020'de Kovid-19'dan ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi.