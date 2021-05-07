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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:45 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:48

'de tepki çeken olay! Kapalı kutularda canlı hayvan satışı...

AA
Çin'de tepki çeken olay! Kapalı kutularda canlı hayvan satışı...

'de canlı hayvanların kapalı kutulara konularak satılması tepki çekti. Çin basınındaki haberlere göre yavru kaplumbağa, kertenkele, hamster, kedi ve köpeklerin e-ticaret platformları üzerinden satışı ülkede son dönemde popüler hale geldi. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gönderilen hayvanların telef olmasına neden olan uygulama tepki çekerken Çin polisi olaya ilişkin operasyon başlattı.

Müşterinin e-ticaret platformu üzerinden verdiği sipariş sonrası ülkenin bir ucundan diğer ucuna plastik kargo kutuları içinde gönderilen ve bazen hayvanların yolda telef olmasına neden olan uygulama, ülkenin sosyal medya platformlarından eleştirildi.

Kullanıcılardan biri söz konusu vakalarla alakalı olan satıcı, müşteri ve kargo firmalarının cezalandırılması gerektiği yorumunu yaparken birçok kullanıcı da olay nedeniyle öfke duyduklarını aktardı.

ÇİN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI

Kargo kutularına konularak yüzlerce kilometre uzağa kapalı kutu içinde gönderilen hayvanların ticaretine yönelik artan tepkilerin ardından Çin polisi operasyon başlattı.

Ülkenin Çıngdu kentindeki operasyonda 160 kedi ve köpek yavrusu ele geçirilirken, kutulardaki bazı hayvan yavrularının ise telef olduğu tespit edildi.

Kargoları taşıyan ZTO Express şirketi de bu olaya karışan kargo tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığını, yetkililerle soruşturma konusunda iş birliği yapacaklarını belirterek halktan özür diledi.

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Çin'de tepki çeken olay! Kapalı kutularda canlı hayvan satışı...
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