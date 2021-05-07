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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Dışişleri: Mısır’la görüşmeler samimi ve kapsamlı gerçekleşti

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişleri: Mısır’la görüşmeler samimi ve kapsamlı gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'la 8 yıl sonra yeniden gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."
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Dışişleri: Mısır’la görüşmeler samimi ve kapsamlı gerçekleşti
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