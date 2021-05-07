İsrail’in tehcir zulmü sürüyor

İsrail Merkezi Mahkemesi'nin 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması yönünde verdiği tartışmalı kararının uygulanmaya çalışılmasıyla başlayan gerginlikler sürüyor. Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterilerine devam ediyor. İsrail'in sistematik tehcir politikasına isyan edenlere İsrail güçlerinin müdahalelesi sonucunda son olarak 4 kişi daha yaralandı ve bazı Filistinliler de gözaltına alındı. ABD ve Avrupa Birliği'nden de İsrail güvenlik güçlerinin uyguladıkları şiddete yönelik 'endişe duyulduğuna' dair açıklamalar geldi. Türkiye de uluslararası toplumu İsrail'e tepki göstermeye çağırdı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz" denildi.FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riyad Malki, dün Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, ayrıca Filistin ve Kudüs bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir" denildi.