İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 207 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

10 BİN 554 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 328 bin 612 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 bin 554 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 92 bin 747'ye ulaştığı kaydedildi.

207 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 470'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 397 bin 564 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 2 bin 253'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 22 milyon 644 bin 364 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 877 bin 239 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.