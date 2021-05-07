Kate Middleton’dan Meghan Markle misillemesi: Kitabının reklamını böyle yaptı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ani bir kararla ayrılan Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda yaptıkları bomba açıklamalarla dünya gündemine oturmuştu. Kraliyet Ailesi'nin karanlık yüzünü ortaya çıkardıkları söylenen röportajda ünlü çift, ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

ELTİLER SAVAŞI

Röportaj sırasında Meghan Markle'ın, aileye girdiği günden bu yana arasının açık olduğu söylenen eltisi Kate Middleton ile olan ilişkisi de masaya yatırılmış, Markle Middleton'ın, düğün töreni öncesi nedime elbiseleri yüzünden aralarında çıkan bir anlaşmazlık sonrası kendini ağlattığını ancak artık onu affettiğini söylemişti.