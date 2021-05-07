Kate Middleton’dan Meghan Markle misillemesi: Kitabının reklamını böyle yaptı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ani bir kararla ayrılan Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda yaptıkları bomba açıklamalarla dünya gündemine oturmuştu. Kraliyet Ailesi'nin karanlık yüzünü ortaya çıkardıkları söylenen röportajda ünlü çift, ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.
ELTİLER SAVAŞI
Röportaj sırasında Meghan Markle'ın, aileye girdiği günden bu yana arasının açık olduğu söylenen eltisi Kate Middleton ile olan ilişkisi de masaya yatırılmış, Markle Middleton'ın, düğün töreni öncesi nedime elbiseleri yüzünden aralarında çıkan bir anlaşmazlık sonrası kendini ağlattığını ancak artık onu affettiğini söylemişti.
Bu iddialar karşısında sessiz kalan Middleton ise, geçtiğimiz haftalarda Prens Philip'in cenazesi için İngiltere'ye gelen Prens Harry ile yan yana görüntülenmesiyle adeta "sorun yok" mesajı vermişti.
İngiliz basını, her ne kadar iki elti arasında buzların erimeye başladığını iddia etse de yaşanan yeni gelişme, Middleton ile Markle'ın soğuk savaşta olduğunu kanıtladı.
Önümüzdeki aylarda ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Markle, The Bench (bank) isimli bir çocuk kitabı kaleme almasıyla gündeme geldi. 8 Haziran'da yayınlanacak kitabının bir baba-oğul ilişkisini anlattığını söyleyen Markle'ın bu haberle çok konuşulmasının ardından Cambridge Düşesi Middleton'dan da misilleme niteliğinde görüntüler geldi.
Middleton, koronavirüs salgını sırasında hayatın içinden yakaladığı karelerden oluşan Hold Still isimli kitabının viral reklamını yaparken görüntülendi. İngiliz basınının çok satanlar listesinde birinci sırada olduğunu söylediği, Cambridge Düşesi'nin fotoğraf kitabı, Markle'ın çocuk kitabıyla şimdiden kıyaslanmaya başlandı.
İngiliz basınına yansıyan görüntülerde Middleton, kitabını, içinde yer alan özel notlarla beraber halka açık noktalara "sürpriz" olarak bırakırken görülüyor.Meghan Markle’ın yazdığı kitap İngiltere’yi karıştırdı