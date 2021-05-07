Liechtenstein prensi, en büyük ayı Arthur’u vurmakla suçlanıyor

Romanya'da doğal yaşam savunucusu Agent Green örgütü, Liechtenstein Prensi Josef Emmanuel'i, geçen mart ayında Romanya'nın ve AB ülkelerinin bilinen en büyük ayısı Arthur'u vurmakla suçladı. Agent Green'in, uluslararası haber ajanslarına verdiği bilgi ve belgelere göre 42 yaşındaki prens, 7 bin euro ödeyerek Romanya Çevre Bakanlığı'ndan geçen yıl tarlalara zarar veren yaşlı bir dişi ayıyı vurmak için izin aldı. Ancak avlanma tutkusu olan ve turnuvalara katılan prens, dişi ayı yerine yanlışlıkla ülkede koruma altında olan Romanya kahverengi ayılarının en ünlüsü olan dev Arthur'u öldürdü.Agent Green Başkanı Gabriel Paun "Arthur'un ölçülerine baktığımızda, çiftçilere zarar verdiği için avlanmasına izin verilen dişi ayıdan katbekat daha büyük. Prens Emmanuel'in bu büyüklükte bir ayıyı ormanın derinliklerinde yanlışlıkla öldürmesi imkânsız. Muhtemelen Arthur'u öldürüp başını evinin duvarına asarak hava atmak istedi. Bu konuda polise şikâyetimizi yaptık" dedi. Liechtenstein'dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.