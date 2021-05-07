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Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:18 Son Güncelleme: 7.5.2021 16:29

’da korkutan yangın! Felaketten son anda dönüldü…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

’nin başkent ’da 43 katlı bir binada çıkan yangın, korku dolu anlara sahne oldu. Olay yerine 20’den fazla itfaiye aracı gönderilirken 125'ten fazla itfaiyeci sayesinde, yangın zor da olsa kontrol altına alınmaya başlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti.

44 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alevlerin kısa sürede hızla yayıldığını söyleyen itfaiye görevlileri, içeride mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı.

İlk belirlemelere göre, boşaltılan binada dumandan etkilenen 44 kişiye, acil sağlık müdahalesi yapıldı.

Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video

GRENFELL TOWER FELAKETİ

Londra'da 2017 yılında meydana gelen olayda 24 katlı Grenfell Tower isimli sosyal konutta büyük bir yangın çıkmıştı. Binada sıkışan 72 kişinin korkunç bir biçimde yanarak can verdiği yangında, alevler kontrol altına alınamamış, Londra itfaiyesi yetersiz müdahale nedeniyle ölüme yol açmakla suçlanmıştı.

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Londra’da korkutan yangın! Felaketten son anda dönüldü…
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