Londra’da korkutan yangın! Felaketten son anda dönüldü…

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti.
44 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Alevlerin kısa sürede hızla yayıldığını söyleyen itfaiye görevlileri, içeride mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı.
İlk belirlemelere göre, boşaltılan binada dumandan etkilenen 44 kişiye, acil sağlık müdahalesi yapıldı.
Londra'da 43 katlı apartmanda yangın | Video
GRENFELL TOWER FELAKETİ
Londra'da 2017 yılında meydana gelen olayda 24 katlı Grenfell Tower isimli sosyal konutta büyük bir yangın çıkmıştı. Binada sıkışan 72 kişinin korkunç bir biçimde yanarak can verdiği yangında, alevler kontrol altına alınamamış, Londra itfaiyesi yetersiz müdahale nedeniyle ölüme yol açmakla suçlanmıştı.