Londra’da korkutan yangın! Felaketten son anda dönüldü…

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti.

44 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alevlerin kısa sürede hızla yayıldığını söyleyen itfaiye görevlileri, içeride mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı.