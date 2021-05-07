Manş Denizi’nde kafa kafaya gelmişlerdi: İngiliz savaş gemilerinden yeni hamle!

Üst düzey bir İngiliz hükümeti yetkilisinden gelen açıklamaya göre donanma gemilerinin, Fransız balıkçı teknelerinin gerçekleştirdiği protestolar üzerine görevlerine arka planda devam edilmesi kararı alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Jersey Adası'ndan gelecek herhangi bir yardım çağrısına karşı her an için hazır olduğu belirtilirken, bölgede gerilimi artırmamak adına bu kararın alındığı belirtildi.