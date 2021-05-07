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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:53 Son Güncelleme: 7.5.2021 13:22

’nde kafa kafaya gelmişlerdi: savaş gemilerinden yeni hamle!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Manş Denizi’nde kafa kafaya gelmişlerdi: İngiliz savaş gemilerinden yeni hamle!

İngiltere ile arasında yaşanan balıkçılık krizi, günlerdir tırmanarak devam ediyordu. İki ülke arasındaki kara sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlıkların tırmanmasının ardından İngiltere, özerk yönetime sahip ’na iki donanma gemisi yollamış, Fransa ise savaş hamlesi olarak nitelendirilen bu girişimin ardından misilleme de bulunmuştu. Bölgedeki gerilime ilişkin yeni bir adım ise, İngiltere’den geldi.

İngiltere-Fransa krizi, günlerdir dünya gündeminden düşmüyor. Brexit ardından avlanma konusunda tartışmalı hale gelen kara suları kullanımı meselesi, son haftalarda gerilimin dozu artırmış, art arda gelen misillemeler, savaş söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Tartışmalı kara sularının içinde kalan, İngiltere'ye bağlı özerk Jersey Adası, Fransa'nın adanın elektriklerini kesme tehdidiyle beraber krizin çıkış noktası olmuş, İngiltere, ada limanına iki donanma gemisi göndermişti.

İNGİLTERE GERİ ADIM ATTI

İngiltere Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtmişti.

İngiliz ve Fransız medyasında savaş hamlesi olarak görülen bu girişimin ardından Fransız tekneleri, ada limanına olan girişleri abluka altına almış, Fransız hükümeti ise bölgeye donanma gemisi yollamıştı.

İngiltere'ye yönelik gerçekleştirilen bu misillemeden sonra, Manş Denizi'ndeki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz hükümeti, donanma gemilerini geri çağırdığını duyurdu.

Üst düzey bir İngiliz hükümeti yetkilisinden gelen açıklamaya göre donanma gemilerinin, Fransız balıkçı teknelerinin gerçekleştirdiği protestolar üzerine görevlerine arka planda devam edilmesi kararı alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere'nin, Jersey Adası'ndan gelecek herhangi bir yardım çağrısına karşı her an için hazır olduğu belirtilirken, bölgede gerilimi artırmamak adına bu kararın alındığı belirtildi.

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Manş Denizi’nde kafa kafaya gelmişlerdi: İngiliz savaş gemilerinden yeni hamle!
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