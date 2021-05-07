Matematik sorusunu bilemedi gelinden oldu

Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te gerçekleşen bir düğünde gelin, sorduğu matematik sorusunu bilemeyen damatla evlenmekten vazgeçti. Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı. Bunun üzerine gelin, "matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini" söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemedi. Gelinin kuzeni, "Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı. Cahil biriyle evlenmeyi asla kabul etmezdi" dedi.