Son dakika: DSÖ'den Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı

FİLİPİNLER GERİ İADE ETMİŞTİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını geri almasını istedi.

Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti. Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.