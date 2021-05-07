Teröristlere kaçış yok!

İçişleri Bakanlığı; Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hâle getirildi. Böylece operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70'e yükseldi. Yine aynı operasyon kapsamında Avaşin bölgesinde önemli bir mağara daha ele geçirildi. Mağaradaki çok sayıda silah, teçhizat, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirildi.