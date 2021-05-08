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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:00 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:15

bu skandalla çalkalanıyor! Koronavirüsten ölen kişilerin cesetleri hala…

AA
ABD bu skandalla çalkalanıyor! Koronavirüsten ölen kişilerin cesetleri hala…

Koronavirüs salgınının başından bu yana vaka sayılarındaki önlenemez yükseliş ve işlemeyen sağlık sistemi nedeniyle zor zamanların yaşandığı ’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 595 bine yaklaştı. Özellikle salgının ilk aylarında, akılalmaz ölüm oranları yüzünden cenazeleri gömeyecek yerin kalmadığı ’ta, korkunç gerçek ortaya çıktı.

ABD'nin New York şehrinde geçen sene yeni tip koronavirüsten ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 civarında cesedin bulunduğu belirtildi.

Kar amacı gütmeyen The City isimli kuruluşun internet sayfasında, Brooklyn'in 39. Cadde İskelesi'nde geçici morg olarak kullanılan kamyonlarda, ne zaman bölgedeki mezarlıklara gömüleceği belli olmayan 750 koronavirüslü kişinin cesedinin bir yılı aşkın süredir bekletildiği belirtildi.

YÜZLERCE CESET KAMYONLARDA BEKLETİLİYOR

The City kuruluşunun, Missing Them organizasyonu ve Columbia İstikrarlı Araştırma Raporlama Merkeziyle 13 aydır yürüttükleri araştırma, Nisan 2020'den bu yana 500 ila 800 arasında değişen yüzlerce cesedin soğutucu kamyonlarda tutulduğu ve ne zaman defnedileceğine yönelik net gelişmenin olmadığını ortaya koydu.

CESETLER DAR GELİRLİ AİLELERE AİT

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak." diye konuştu.

Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, cesetlerin koronavirüs salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedileceğini söyledi.

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre, 2020'de koronavirüsten ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi.

New York'un Bronx bölgesindeki bir ada olan Hart Island, geçen yıl koronavirüsten ölen kimsesizlerin veya maddi gücü yetersiz olanların tabutlarının üst üste gömüldüğü mezarlık olarak gündeme gelmişti.

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ABD bu skandalla çalkalanıyor! Koronavirüsten ölen kişilerin cesetleri hala…
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