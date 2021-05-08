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Giriş Tarihi: 8.5.2021 12:21 Son Güncelleme: 8.5.2021 12:28

’in boşanma davası için seçtiği avukat dikkat çekti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Bill Gates’in boşanma davası için seçtiği avukat dikkat çekti

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı ’in, geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığı boşanma haberi, yankı uyandırmaya devam ediyor. Çiftin paylaşacağı 146 milyar dolarlık servete ilişkin iddialar art arda gelirken, hisse devirlerinin başladığı boşanma davasında Gates’in tuttuğu avukat dikkat çekti.

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56)'in boşanma kararı, dünya gündemini sallamaya devam ediyor. 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan çift, özellikle 146 milyar dolarlık servetlerini nasıl paylaşacakları konusunda merak ediliyor.

SERVET EŞİT BÖLÜNECEK

Boşanma kararının duyulmasının ardından eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devreden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, servetinin bölünmesiyle birlikte dünyanın en zenginleri listesinde zirveye oynamayı bırakarak 17'nci sıraya kadar gerileyecek.

Boşanma davasında ilk adımı geçtiğimiz günlerde atan Gates'in, eşi Melinda'ya devrettiği 1.8 milyar dolarlık hisse işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMA YOK

ABD medyasına göre de çiftin evlilik öncesine dair herhangi bir anlaşmaları bulunmuyor. Ancak çift açıklamalarında boşanma anlaşması yaptıklarını belirtti.

Çiftin davasını güçlü avukatlık firmaları yürütecekken, Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek.

AVUKAT TERCİHİ OLAY YARATTI

Avukatlara ilişkin ayrıntıların giderek kesinleştiği davada, Bill Gates'in yaptığı avukat tercihi ise, gündeme bomba gibi düştü. Buna göre Gates'in davasını yürütecek isimlerden biri, 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T. Munger oldu.

EŞİNE SERVETİNİ KAPTIRAN AVUKAT

Munger, geçmişte boşandığı eşine servetini kaptırmasıyla biliniyor.

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Bill Gates’in boşanma davası için seçtiği avukat dikkat çekti
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