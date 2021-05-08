Bill Gates’in boşanma davası için seçtiği avukat dikkat çekti

AVUKAT TERCİHİ OLAY YARATTI

Avukatlara ilişkin ayrıntıların giderek kesinleştiği davada, Bill Gates'in yaptığı avukat tercihi ise, gündeme bomba gibi düştü. Buna göre Gates'in davasını yürütecek isimlerden biri, 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T. Munger oldu.