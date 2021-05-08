Binlerce Filistinli yeniden Mescid-i Aksa'da! İsrail zulmüne meydan okudular

205 KİŞİ YARALANMIŞTI

Öte yandan, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine gelerek buradaki yaralıların durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hedmi, basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yaralılara acil şifa dilerken, İsrail'in ibadet eden Filistinlilere kasıtlı olarak saldırarak onları yaralamasını kınadı.