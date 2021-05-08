Çernobil’de korkutan uyarı! Nükleer reaksiyonlar geri döndü

Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Dönemin Sovyetler Birliği üyesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki santralde 26 Nisan 1986'da meydana gelen kazanın sonuçları günümüzde de hissediliyor.
YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Büyük felaketin üzerinden geçen 35 yılın ardından ise uzmanlar, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.
Bölgede yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar, santralde nükleer reaksiyonların tekrar başladığını duyurdu. Nükleer santralde reaksiyonların içten içe yaşanmaya devam ettiği uyarısı, komşu ülkeler için ciddi bir alarm teşkil ediyor.
Science Magazine'nin haberine göre nükleer santralin yıkıntılarının altında bulunan uranyum yakıtının, reaksiyon göstererek alevlenmeye başlaması, yeniden felaketle sonuçlanabilecek bir kazaya dönüşme potansiyeli taşıyor.
ÇERNOBİL FELAKETİ
Santraldeki rutin 20 saniyelik güvenlik testi için sistem kapatılmış ancak güvenlik testinin kontrolden çıkması üzerine 4. reaktörde patlama meydana gelmişti.
Patlamada 2 bin tonluk çatı havaya uçmuş ve 8 tonluk radyoaktif yakıt atmosfere karışırken, reaktörü söndüren itfaiyecilerden 31'i yüksek radyasyona maruz kalarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Uluslararası Atom Enerji Ajansına (UAEA) göre, patlama nedeniyle Hiroşima'ya atılan atom bombasının 400 katı radyoaktif madde atmosfere karıştı.
HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ
Sovyet yetkilileri, olayı gizlemeye çalışırken, santralde çalışan işçilerle ailelerinin yaşadığı Pripyat şehrinin tahliyesi için gizli hazırlık yaptı. Ancak tahliyeye ertesi gün öğleden sonra başlanabildi. Üç saat içinde Pripyat hayalet şehre dönerken, helikopterlerle patlayan reaktörün üstüne binlerce ton kimyasal atıldı.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkiledi.
Zehirli bulutlar, 10 gün sonra da ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaştı. Felaket sonrasında bölgedeki ülkelerde tiroit kanseri, lösemi, diğer kanser türleri, katarakt ve bebeklerde doğuştan patolojik rahatsızlık oranlarında artışlar yaşandı.
ÜLKEDE 5 MİLYON KİŞİ TEHLİKE ALTINDA YAŞIYOR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin meydana geldiği 30 kilometrelik bölgede yaşayan, çalışan, güvenlik hizmetleri yapan, tasfiye ve temizleme işlemlerine katılan 600 bin kişi yüksek oranda radyasyona maruz kaldı.