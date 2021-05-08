Çernobil’de korkutan uyarı! Nükleer reaksiyonlar geri döndü

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkiledi.

Zehirli bulutlar, 10 gün sonra da ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaştı. Felaket sonrasında bölgedeki ülkelerde tiroit kanseri, lösemi, diğer kanser türleri, katarakt ve bebeklerde doğuştan patolojik rahatsızlık oranlarında artışlar yaşandı.