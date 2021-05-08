Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB ilişkilerini değerlendirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Tarihlerinde birbirlerine karşı çok ciddi kanlı dünya savaşları yaşamış iki ülkeyi bir araya getiren Schuman Bildirgesi'nin 9 Mayıs 1950'de yayımlandığını hatırlatan Kaymakcı, bu birliktelikten Avrupa'da barışı istikrarı, uzlaşmayı ve ortak çıkarı yaratan bir proje ortaya çıktığını anlattı.

"BU GÜNÜ, KURUCU ÜYELERDEN BİRİ OLARAK KUTLUYORUZ"

Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün Türkiye'de de 1999'da, ülke resmen AB'ye aday ilan edildikten sonra kutlanmaya başladığını belirterek "Türkiye'nin Avrupalılığı sadece AB'yle ilişkisine bağlı değil. Esasen 5 Mayıs 1949'dan itibaren Türkiye, Avrupa Konseyi ile de bir Avrupalılık ve üyelik ilişkisi içerisinde olduğu için aslında biz Avrupa Günü'nü hem AB üyelik sürecimiz bağlamında hem de Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden bir tanesi olarak kutluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü Tenis Turnuvası gibi çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Kaymakcı, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı etkinliklerin düzenlenemediğini belirtti.

Kaymakcı, bu yıl üniversitelerle düzenledikleri çevrim içi etkinliklerde bir araya geldiklerini, Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin taraflara neler katabileceğine ilişkin bir kısa film yarışması düzenlediklerini ve ayrıca, AB Başkanlığı'nın Ankara'da Hipodrom'da Avrupa Günü Koşusu düzenleyeceğini de anlattı.