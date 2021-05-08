Fransa'da son 24 saatte 20 bin 745 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 306'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 745 artışla 5 milyon 767 bin 959'a yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 5'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 800 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 1178 artışla 350 bin 471'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,2'ye düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 17 milyon 650 bin 812'ye çıktı, bunlardan 7 milyon 711 bin 885'ine ikinci doz uygulandı.