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Giriş Tarihi: 8.5.2021 11:13

Irak'ta askeri üssüne saldırı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta koalisyon güçleri, askerlerinin bulunduğu üssüne bir drone saldırısı gerçekleştirdi.

Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssüne saldırı gerçekleşti. Reuters'ta yer alan habere göre göre Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, ABD askerlerinin bulunduğu üsse, insansız hava aracıyla saldırdı.

Koalisyon, insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Irak'ın batısındaki el Anbar vilayetinde bulunan üs, 3 Mart tarihinde de roketli saldırının hedefi olmuştu. Üsse isabet eden 10 roketin İran üretimi Arash tipi 122 mm topçu roketi olduğu açıklanmıştı.

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Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
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