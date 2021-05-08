Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssüne saldırı gerçekleşti. Reuters'ta yer alan habere göre göre Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, ABD askerlerinin bulunduğu üsse, insansız hava aracıyla saldırdı.

Koalisyon, insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Irak'ın batısındaki el Anbar vilayetinde bulunan üs, 3 Mart tarihinde de roketli saldırının hedefi olmuştu. Üsse isabet eden 10 roketin İran üretimi Arash tipi 122 mm topçu roketi olduğu açıklanmıştı.