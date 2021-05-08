İskoçya'da seçimin galibi belli oldu! Sırada bağımsızlık referandumu var...

"OLAĞANÜSTÜ VE TARİHİ BİR BAŞARI"

Sturgeon, partisinin bugüne kadar yapılan seçimlerde en yüksek oyu aldığına işaret ederek, bunun "olağanüstü ve tarihi bir başarı" olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun "sorumsuz ve pervasız" olacağını savunmuştu.

REFERANDUM İÇİN İZİN GEREKİYOR

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55 ile bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor. Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması ise imkansız görünüyor.