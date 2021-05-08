İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırı anı kameralara yansıdı

Plastik mermi kullanılması sonucu yaralanmaların çoğunun yüz ve göz bölgesinden olduğu, bilançonun giderek artması üzerine bölgede sahra hastanesi kurulduğu da ifade edilmişti. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in saldırısının ardından onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını belirtmişti.