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Giriş Tarihi: 8.5.2021 18:27

güçlerinin ’ya saldırı anı kameralara yansıdı

İHA
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırı anı kameralara yansıdı

İşgalici güçleri, ’ün bölgesinde yer alan ’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırdı. Saldırı sonrasında savaş alanına döndü. İsrail güçlerinin saldırısına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte o saldırı anının görüntüsü...

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere yönelik dün gerçekleştirdiği ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ayakkabıları ile girerek cemaate acımasızca saldırdığı ve cemaatin saldırılar karşısındaki çaresizliği görülüyor.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırı anı kameralara yansıdı | Video


Dün akşam İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermili saldırılarında toplam 205 Filistinlinin yaralanmış, bunlardan 88'inin hastanelere kaldırılmıştı.

Plastik mermi kullanılması sonucu yaralanmaların çoğunun yüz ve göz bölgesinden olduğu, bilançonun giderek artması üzerine bölgede sahra hastanesi kurulduğu da ifade edilmişti. Filistinli kaynaklar ise İsrail'in saldırısının ardından onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını belirtmişti.

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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırı anı kameralara yansıdı
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