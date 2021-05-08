İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

Açıklamada, gözaltıların İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden politikasının bir parçası olduğu ve özellikle Kudüs'ün Filistin'in diğer kentlerine kıyasla en yüksek sayıdaki günlük gözaltılara tanık olduğu aktarıldı.