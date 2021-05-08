İsrail zulmüne küresel isyan





İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

Bu saldırı insanlığa ve ahlaka sığmaz. Dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır. Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısı az. Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin. Saldırı sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldı. ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırı bunun sonucu.



ADALET BAKANI ABDULHAMIT GÜL:

İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız.



AİLE VE SOSYAL POLİTIKALAR BAKANI DERYA YANIK:

İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Sessiz kalan bu suça ortaktır.