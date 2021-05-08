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Giriş Tarihi: 9.5.2021 03:38 Son Güncelleme: 9.5.2021 03:50

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılmasına izin verin

AA
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılmasına izin verin

güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, İsrail Parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle bilinen milletvekili Itamar Ben-Gvir'den skandal bir çağrı geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ben-Gvir, Kudüs'te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.

SKANDAL ÇAĞRI: GERÇEK MERMİ KULLANIN

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılmasına izin verin
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