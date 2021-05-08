İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılmasına izin verin

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.
SKANDAL ÇAĞRI: GERÇEK MERMİ KULLANIN
İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İşgal altındaki Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.
İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı A Haber'de duyurdu: İsrail Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor Son dakika: İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor