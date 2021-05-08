İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılmasına izin verin

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.