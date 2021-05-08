İşte İsrail terörünün tüm detayları! Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate iğrenç saldırı!

"ŞİDDETİ İSRAİL HİMAYE EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin her Ramazan ayı için bir kaos planı hazırladığını ifade etti. Birkaç gün öncesinde iftar yapanlara saldırıldığını belirten Çelik, Filistinlilerin evlerinden atıldığı söyledi. Filistinlilere karşı şiddetin yükseltildiğini belirten Çelik, şiddeti İsrail'in himaye ettiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.