İşte İsrail terörünün tüm detayları! Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate iğrenç saldırı!

İşgalci İsrail, Müslümanlara uyguladığı zulüm ve şiddette hız kesmiyor. Filistinli halka iğrenç saldırılarda bulunan işgalci İsrail polisi, dün gece saatlerinde Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal Mescid-i Aksa'ya adeta terör saldırısı gerçekleştirdi.
CEMAATE BOMBALI VE MERMİLİ SALDIRI
Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisi, .ğrenç saldırısında ses bombası ve plastik mermi de kullandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada en az 205 Filistinlinin saldırıda yaralandığı belirtilirken yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinildi. Hain saldırı sonrası Mescid-i Aksa'nın önünde can pazarı yaşandı. Namaz kıldıkları sırada hain saldırının hedefi olan Müslüman halka acımazsız saldıran İsrail kuvvetleri, insanlık skandalına imza attı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yapmasına rağmen İsrail polisinin, saldırıya devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.
TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşanan alçak saldırıya, Türkiye'den de sert tepki gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Kudüs'te İsrail tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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"ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİNLER"
Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.
"ŞİDDETİ İSRAİL HİMAYE EDİYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin her Ramazan ayı için bir kaos planı hazırladığını ifade etti. Birkaç gün öncesinde iftar yapanlara saldırıldığını belirten Çelik, Filistinlilerin evlerinden atıldığı söyledi. Filistinlilere karşı şiddetin yükseltildiğini belirten Çelik, şiddeti İsrail'in himaye ettiğini söyledi.
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"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"
Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.
"İSRAİL SALDIRIRKEN BİLE DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına katılan Fahrettin Altun, "Başını İsrail'in çektiğini zulüm düzeni, işgal girişimi var. Burada hukuk nerededir? Orta Doğu'da kalıcı barıştan söz edeceksek, esas olan şey İsrail zulmünün ortadan kalkmasıdır." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e çok sert tepki: Zulüm düzeni, işgal girişimi var
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi.
Kurtulmuş, "Kabul edilemez bir saldırıdır, bu insanlık saldırıdır, vahşettir. Bütün dünyanın gözü önünde zaten Ramazan ayının başında saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Filistinli Müslümanlara karşı yıldırma ve baskı harekâtını sürütüyorlar. Bu asla kabul edilemez. Bu bir insanlık suçudur."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki gösterdi.
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