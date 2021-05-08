İtalya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, salgın sebebiyle son 24 saatte 224 kişi hayatını kaybetti.

10 BİN 176 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 338 bin 436 testte 10 bin 176 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 4 milyon 102 bin 921'e ulaştı.

224 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 390 bin 120'e geriledi, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 211 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224 artarak 122 bin 694'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 394 artışla 3 milyon 590 bin 107'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 23 milyon 349 bin 402 oldu. Aşılananların 7 milyon 155 bin 712'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.