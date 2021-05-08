Katar’dan Türkiye’nin hamlelerine övgü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerinden övgüyle söz etti. Al Sani, "Olumlu hamleler görüyoruz. Türkiye bölgenin bir parçası ve bölgesel güvenlikle ilgileniyor. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve bölge yararına iyi Türk- Arap ilişkileri istiyoruz" diye konuştu. Suudi Arabistan ile İran arasında müzakerelerin yürütüldüğü yönündeki haberlere dair ise Al Sani, şunları söyledi: "Başta Suudi Arabistan olmak üzere İran ile Körfez (ülkeleri) arasındaki ilişkilerle ilgili her türlü diyaloğu, çabayı ve olumlu ruhu memnuniyetle karşılıyoruz."