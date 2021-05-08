Orta Doğu Dörtlüsü'nden İsrail'e çağrı: Gerginliği artıracak tedbirlerden kaçının

İSRAİL'E İTİDAL ÇAĞRISI

İsrail makamlarına itidalli davranmaları ve Müslümanların bu kutsal günlerinde durumu daha da gerginleştirecek tedbirlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflara kutsal mekanların statüsünü koruma ve buna saygı duyma çağrısını yapıyoruz. Tüm liderlerin aşırıcılara karşı harekete geçme ve tüm şiddet eylemleriyle tahriklere karşı sesini yükseltme sorumluluğu bulunmaktadır."