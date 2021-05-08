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Giriş Tarihi: 8.5.2021 17:35 Son Güncelleme: 8.5.2021 18:05

Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı!

Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, saat 16.27'de meydana gelen patlama sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Arian, patlamada yaralanan 52 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını belirtti.

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Son dakika: Afganistan'da bombalı saldırı!
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