‘Üç ülkenin ittifakı bölgeyi değiştirir’

2005-2013 yıllarında İran'da iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Mahmud Ahmedinejad, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen müzakereleri desteklediğini belirterek "İran, Türkiye ve Suudi Arabistan yan yana durursa ve birlik içinde hareket ederse bölgenin çehresi tamamen değişir" dedi. Bu üç ülke arasındaki ittifakın çok kolay gerçekleşebileceğini vurgulayan Ahmedinejad, üç ülke arasındaki ortak paydaların ihtilaflı konulardan onlarca kat daha fazla olduğunun altını çizerek, "Bu ortak paydaları güçlendirirsek her şey kolaydır" diye konuştu. Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye kriziyle ilgili yürüttüğü Astana sürecinin de bu kapsamda önemli olduğunu dile getiren eski cumhurbaşkanı, "İran, Türkiye ve Rusya, Suriye'de barışın tesisine yardımcı olabilirler. Bu şekilde Suriye halkının iradesi hakim olabilir. Bölge halkları ve ülkeleri dost olabilirse büyük bir güç ortaya çıkar. Hegemonik değil, dünya barışına hizmet edecek bir güç" diye konuştu.İran ile ABD arasındaki sorunlara da değinen Ahmedinejad, İran ile ABD'nin yeni anlaşmalar yapabileceğine işaret etti. Ahmedinejad, "Bu, İran ile ABD'nin bölgedeki halkların çıkarının aleyhine iş birliği yapacağı anlamında değildir. İş birliği hiçbir ülke ve halkın aleyhine olmamalıdır. Mesela Türkiye'nin ABD ile olan dostluğu İran'ın aleyhine değildi. Biz Türkiye ile dosttuk şimdi de dostuz" değerlendirmesinde bulundu.İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi konuşan Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu da "Henüz görüş belirtmedim. Bekleyelim" yanıtını verdi.