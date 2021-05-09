Tüm dünyanın kilitlenmişti! Çin roketinin düştüğü yer belli oldu

29 Nisan'da Çin'in uzay istasyonu için yollandı. İlk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.

Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu oldu. Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket Hint Okyanusu'na düştü.

ROKET KONTROLDEN ÇIKMIŞTI

Çin'in uzay istasyonunun inşası için fırlattığı 22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı. Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.