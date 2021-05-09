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Giriş Tarihi: 9.5.2021 07:00 Son Güncelleme: 9.5.2021 07:03

Tüm dünyanın kilitlenmişti! roketinin düştüğü yer belli oldu

Tüm dünyanın kilitlenmişti! Çin roketinin düştüğü yer belli oldu

'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkarak dünyay düşmesi bekleniyordu. Kontrolden çıkan Çin roketi, sabaha karşı 'na düştü.

29 Nisan'da Çin'in uzay istasyonu için yollandı. İlk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.

Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu oldu. Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket Hint Okyanusu'na düştü.

ROKET KONTROLDEN ÇIKMIŞTI

Çin'in uzay istasyonunun inşası için fırlattığı 22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı. Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.

Ayrıntılar Geliyor...
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Tüm dünyanın kilitlenmişti! Çin roketinin düştüğü yer belli oldu
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