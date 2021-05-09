İsrail Başbakanı Netanyahu'dan küstah açıklama: Kudüs İsrail'in başkenti

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "Çoğu, nesillerdir orada yaşayan Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması durumu nedeniyle de derin şekilde endişeliyiz. Yetkililere, Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine şefkat ve saygı ile davranma, bu karmaşık tarihi davaları kendi bütünlüğü içinde ele alma ve gerçek insanların hayatını nasıl etkilediğini değerlendirme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada da "Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz." denilmişti.