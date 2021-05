İsrail zulmüne küresel isyan

Ramazan başladığından bu yana Filistinlilere yönelik devlet terörünü artıran işgalci İsrail güçleri son olarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda şimdiye kadar 205 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından Türkiye başta olmak üzere dünyadan İsrail'e tepki yağdı. İsrail'in saldırısında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına döndü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.İsrail güçlerinin, plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklamada 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayı'nın, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi. Bu arada Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir başta olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 13 Filistinliyi gözaltına aldı.MESCİD-İ Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Waters "İsrail bir apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" dedi. Paylaştığı görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini ifade etti.Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması girişimi konusunda İsrail'i uyardı. BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, bunun "bir savaş suçu" olacağını söyleyerek "İsrail'i tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz" dedi. Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu ve burada uluslararası insani hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, "İşgal gücü, işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz" diyerek bunun bir savaş suçu sayılabileceğine işaret etti.İran lideri Ali Hamaney: İsrail'in bir terör üssü olduğunu ve ona karşı savaşmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınayarak "Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirtti.Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca.Malezya: Ramazan ayında ibadet edenlerin hedef alınması, Müslümanlar ve bütün insanlık için aşağılayıcıdır.Lübnan'da İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.ABD yine kınamadı: İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan dolayı oldukça endişeli olduklarını açıkladı. 'Sükûneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı yaptı.Rusya: İsrail polisinin Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınayarak "derin" endişe duyduğu açıklandı.İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum.İsrail devleti, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir.Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.Derhal durdurulmalıdır.Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara, Müslümanların mübarek, mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir.Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum.Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerekir. İnsan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerekir.İşgalci İsrail'in bugün ses bombalarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum.Bu saldırı insanlığa ve ahlaka sığmaz.Dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır. Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısı az.Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin. Saldırı sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldı. ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırı bunun sonucu.İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir.Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız.İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz.Sessiz kalan bu suça ortaktır.İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız.İsrail polisinin Mescidi Aksa'ya yaptığı baskını kınıyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız.En kutsal mekânların şiddetle anılması ve ibadet edenlere eziyet edilmesi kabul edilemez.Siyonist İsrail'in ramazan ayında Müslümanlara yaptığı çirkin ve vahşi saldırıyı lanetliyorum.BM başta olmak üzere dünyanın tüm insan hakları kurumlarını İsrail'in uyguladığı bu devlet terörüne "Dur!" demeye davet ediyorum.İSRAIL güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında vurarak şehit ettiği Filistinli kadın Rihab Harub'un cenazesini vefatından 5 gün sonra teslim etti. Harub toprağa verildiHAMAS, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini belirtti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail'in Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerine cesaret kazandıran Arap dünyasının sessizliğine tepki gösterdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ateşle oynama" diyerek seslendi.