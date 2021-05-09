İsrail'in bardağı taşıran son vahşeti: Yüze ve göze mermi! Zulme küresel isyan...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: İşgalci İsrail'in bugün ses bombalarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Bu saldırı insanlığa ve ahlaka sığmaz.

Dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır. Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısı az.

Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin. Saldırı sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldı. ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırı bunun sonucu.