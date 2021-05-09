Dünya merakla bu haberi bekliyordu! NASA'dan Çin'e sert eleştiri

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Twitter üzerinden "Uzay yolculuğu yapan ülkelerin, dünyaya geri dönen araç kalıntıların insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor." açıklamasında bulundu.