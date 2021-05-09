New York'ta Times Meydanı'nda silahlı saldırı

New York Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea, düzenlediği basın toplantısında Times Meydanı'nda öğleden sonra 16.55 civarında, 45'inci Sokak ve 7. Cadde yakınlarında silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Saldırıda 4 yaşında bir kız çocuğunun bacağından yaralandığını ve ameliyat olacağını belirten Shea, yaralanan diğer 2 kişiden birinin turist olduğunu ve her ikisinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polise konuşan görgü tanıkları ise silahlı saldırının 2 ila 4 erkeğin dahil olduğu bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve o sırada silah çekilmesi sonucu yoldan ailesiyle birlikte geçen 4 yaşındaki kız çocuğu ile, biri turist olan iki kişinin hedef olduğunu söyledi.

Şüpheli henüz yakalanamazken, polis, ateş açtığına inanılan kişinin videosunu Twitter'da yayınladı ve hakkında bilgi talebinde bulundu.