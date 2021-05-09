Rusya'da esrarengiz olay! Alexei Navalny'nin doktoru ormanda kaboldu

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Omsk Hastanesinin Başhekimi Alexander Murakhovsk ortadan kayboldu. Geçtiğimiz Ekim ayında Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanan Murakhovsk'un, 7 Mayıs tarihinde saat 16.00 sularında Sibirya'nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi'ndeki ormanlık alanda ATV olarak tabir edilen motorlu bir araçla avlanmaya çıktığı ve daha sonra hiç haber alınamadığı açıklandı.