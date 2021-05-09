Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Ağır silahlar sergilendi

PUTİN'DEN BATI'YA NAZİ MESAJI

Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı törenine katılanları ve Rus halkını selamladı. Gazilere hitap eden Putin "Göstermiş olduğunuz cesaretin ve metanetinin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kazanılan zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız" dedi. Putin, Rus halkının Nazi ordusuna karşı tek başına savaştığını ifade ederek, "Rus halkı cephelerde cesurca savaşırken aynı zamanda ülkenin savunması için fabrikalarda durmadan çalışarak ne kadar özverili olduğunu gösterdi. Nazizme karşı kazanılan zaferin Sovyet halkı tarafından alındığını her zaman hatırlayacağız." dedi. Nazilerin sadece Sovyet ekonomisini yok etmeyi değil, Sovyet halkını da yok etmeyi hedeflediğini hatırlatan Putin, "Yahudi ve Rus düşmanlığı tutkusuyla Avrupa'yı yerle bir eden Nazileri Rus halkı durdurdu. Bu unutulmamalı" diye konuştu. Nazi ideolojisinin kalıntılarının Batı'daki askeri faaliyetlerle tekrar canlandırılmaya çalışıldığını ifade eden Putin, bu ideolojilere Rusların geçmişte izin vermediğini, gelecekte de hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti. Törene Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın da katıldı.