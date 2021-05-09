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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:37 Son Güncelleme: 9.5.2021 15:44

Trump'ın göçmen politikası ayırmıştı! 4 yıl sonra çocuklarına kavuştu

DHA
Trump'ın göçmen politikası ayırmıştı! 4 yıl sonra çocuklarına kavuştu

’de Donald Trump dönemi göçmen politikasının mağdurlarından  olan Honduraslı Keldy Mabel Gonzales Brebe, çocuklarına 4 yıl aradan sonra ilk kez sarıldı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın göçmenlere yönelik 'sıfır tolerans' politikasının ilk mağdurlarından biri olarak bilinen ve Honduras'ta yaşayan Keldy Mabel Gonzales Brebe, 4 yıl sonra oğulları Erik ve Mino'ya kavuştu. Duygusal kavuşmaya ABD basını tarafından yoğun ilgi gördü.

"ANNELERİ DEĞİLMİŞİM GİBİ DAVRANDILAR"

Gonzales Brebe, 2017'de erkek kardeşinin öldürülmesinin ardından ABD'ye gitmeye karar verdi. O yıllarda 13 yaşındaki Eric ve 15'inde olan Mino ile New Mexico'da sınıra gelen Gonzales Brebe, ABD'ye sığınma talebinde bulundu. ABD medyasından MSNBC News'e konuşan Gonzales Brebe çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığı ilk saatlerde yaşadıklarını, "Bana bunun sadece beş gün süreceğini söylediler ve sonra bizi yeniden birleştireceklerdi, böylece birlikte olabilecektik. Yakında bunun olacağını düşündüm. Çocuklarım nerede diye sormaya başladım. Endişem artmaya başladı" sözleriyle anlattı.

"SANA ÇOCUKLARININ BURADA OLACAĞINI KİM SÖYLEDİ?"

Sınırda çocuklarını görmeyi bekleyen Gonzales Brebe, yetkililerin, "Sana kim çocuklarının burada olacağını söyledi?" sözleri ile karşılaştıklarını belirtti. Çocuklarından koparılan Gonzales Brebe, daha sonra Honduras'ın San Pedro Sula kentinde sınır dışı edildiğini ifade etti. Çocuklarının 2018 yılında Pensilvanya eyaletindeki Philadephia kentinde yaşayan bir akrabalarına bırakıldığını ifade eden Gonzales Brebe, Joe Biden yönetiminin, Trump dönemindeki aileleri ayıran göçmen politikasında yaptığı değişikliğin ardından 4 yıl sonra çocukları ile bir araya geldi. Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Trump yönetimi döneminde 5 bin çocuğun ailelerinden ayırıldığını açıklamıştı.

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Trump'ın göçmen politikası ayırmıştı! 4 yıl sonra çocuklarına kavuştu
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