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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:56

'de bomba iddia: ’in boşanma kararının altından taciz skandalı çıktı

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ABD'de bomba iddia: Melinda Gates’in boşanma kararının altından taciz skandalı çıktı

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı ’in, geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığı boşanma haberi, yankı uyandırmaya devam ediyor. Üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi ile başlattıkları boşanma davasında ikilinin paylaşacağı servet dünya çapında olay yaratmışken, basınında yer alan bir iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Milyarder iş insanı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı, günlerdir dünyanın gündeminden düşmüyor. Çiftin paylaşacağı 146 milyar dolarlık servetin paylaşımına ilişkin yeni gelişmeler art arda gelirken, şimdi de Melinda Gates'in boşanma sürecini yıllardır planladığı iddiası olay yarattı.

27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan çift, özellikle 146 milyar dolarlık servetlerini eşit olarak paylaşacaklarını duyurmuş, Gates'in eşi Melinda'ya devrettiği 1.8 milyar dolarlık hisse işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği açıklanmıştı.

"MELINDA 2 YILDIR AVUKATLARLA GÖRÜŞÜYORDU"

Bill Gates'in boşanma işlemlerini yürütmesi için tuttuğu avukat da, ABD basınında bir hayli olay yaratmıştı. Evlilik öncesi anlaşmaları bulunmayan çiftin davasını üstlenen, Gates'in avukatı 97 yaşındaki Charlie T. Munger olmuş, Munger, kendi boşanma davasında eski eşine servet kaptırdığı için alay konusu olmuştu.

ABD basını, şimdi de Melinda Gates'e ilişkin ortaya attığı yeni bir iddiayla çiftten bahsediyor. ABD'li Wall Street Journal, Melinda Gates'in boşanmayı 2 yıldır beklediğini ve 2019 yılından bu yana avukatlarla temas halinde olduğunu yazdı.

BOŞANMA KARARININ ALTINDAN TACİZ SKANDALI ÇIKTI

Melinda Gates'in bu kararı, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein skandalının patlamasının ardından verdiğini iddia eden WSJ, Melinda'nın buna sebep olarak Bill Gates'in Epstein ile olan yakın ilişkisini gösterdiğini öne sürdü.

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ABD'de bomba iddia: Melinda Gates’in boşanma kararının altından taciz skandalı çıktı
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