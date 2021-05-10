ABD'de bomba iddia: Melinda Gates’in boşanma kararının altından taciz skandalı çıktı

27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan çift, özellikle 146 milyar dolarlık servetlerini eşit olarak paylaşacaklarını duyurmuş, Gates'in eşi Melinda'ya devrettiği 1.8 milyar dolarlık hisse işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği açıklanmıştı.